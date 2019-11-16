Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов

Стали известны подробности крушения тяжелого беспилотника «Орион» в селе под Рязанью. В СКР подтвердили, что аппарат упал вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка (Рязанская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.

Следователь по особо важным делам Московского межрайонного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев заявил, что «Орион» рухнул при выполнении испытательного полета.

«По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это [беспилотный аппарат] "Орион"», — сказал Бубенев.

Он отметил, что проблемы с беспилотником вряд ли вызваны погодой. Однако, не исключил, что на дрон мог оказать влияние боковой ветер.

Глава Рязанского района Наталья Жуняева уточнила, что беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома. Пострадавших, к счастью, не было.

Разработчики «Ориона» заявили, что будут содействовать расследованию крушения.

БПЛА «Орион» разработан компанией «Кронштадт» для Минобороны РФ. Предназначен для разведки и умеет патрулировать заданный район, находясь на высоте 7,5км в течение 24 часов. Аппарат также может быть оснащен различным вооружением.

На авиасалоне МАКС-2019 было озвучено, что БПЛА находится в финальной стадии испытаний и военные получат один комплекс до конца года.