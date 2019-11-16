Военного кинолога загрызли его же овчарки

Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил. Об этом пишет Daily Mail.

31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.

Минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.

В австрийской армии числятся 170 служебных собак.