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Общество

Военного кинолога загрызли его же овчарки 

Lenta.ru 29 минут назад
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Фото: Phoenix Police Department via AP
В Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил. Об этом пишет Daily Mail.
31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.
В Минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.
В австрийской армии числятся 170 служебных собак.
Порода бельгийских овчарок недавно стала особенно популярна. Представитель одной из разновидностей породы — малинуа — участвовал в операции по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. После этого рост цен на малинуа приобрел взрывной характер.
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Теги:
Происшествия , В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Министерство обороны , Исламское государство , Австрия
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