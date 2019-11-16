Установлена личность раненного пограничником США россиянина 

Генконсульство России в Хьюстоне сообщило имя россиянина, которого ранил при задержании американский пограничник.
В таможенно-пограничной службе США российской стороне сообщили, что границу с Мексикой пытался пересечь Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения, передает РИА «Новости».
Глущенко был ранен ночью в Аризоне, сейчас находится в больнице города Гудиер. Российские дипломаты собираются получить к Глущенко консульский доступ.
Напомним, в США сообщали, что россиянин незаконно проник в США из Мексики, а при попытке ареста оказал сопротивление.