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Установлена личность раненного пограничником США россиянина 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Фото: Reuters
Генконсульство России в Хьюстоне сообщило имя россиянина, которого ранил при задержании американский пограничник.
В таможенно-пограничной службе США российской стороне сообщили, что границу с Мексикой пытался пересечь Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения, передает РИА «Новости».
Глущенко был ранен ночью в Аризоне, сейчас находится в больнице города Гудиер. Российские дипломаты собираются получить к Глущенко консульский доступ.
Напомним, в США сообщали, что россиянин незаконно проник в США из Мексики, а при попытке ареста оказал сопротивление.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , США
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