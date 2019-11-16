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В США назвали причину выстрела в россиянина на границе с Мексикой 

Газета.Ru + ещё 16 41 минуту назад
Пограничник США выстрелил в россиянина
Фото: Reuters
Американский пограничник выстрелил в россиянина на границе с Мексикой после того, как он пытался незаконно перейти границу. Об этом сообщил сотрудник Погранично-таможенной службы Роберт Дэниелс, передает РИА "Новости".
По его словам, это редкий случай, ведь россияне не часто пытаются незаконно пересечь границу Мексики и Соединенных Штатов. Он добавил, что пострадавшего россиянина теперь ждет комбинация допросов ФБР и пограничников.
Дэниелс рассказал, что жизни россиянина ничего не угождает, так как ранения были не очень серьезные.
В настоящее время неизвестна личность и пол человека, который пытался пересечь границу.
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Теги:
Происшествия , ФБР , Мексика , США
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