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Общество

Стало известно о состоянии раненного американским пограничником россиянина 

Lenta.ru + ещё 19 19 минут назад
Оценено состояние раненного пограничником США россиянина
Фото: Cedar Attanasio / AP Photo
Состояние россиянина, раненного американским пограничником в штате Аризона, оценивается как удовлетворительное. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.
Представитель ведомства Роберт Дэниелс уточнил, что мужчина получил ранение, не угрожающее жизни. Сейчас пострадавший находится в больнице города Финикс, его состояние не ухудшается.
По словам собеседника агентства, дальнейшее развитие событий зависит от решения местной прокуратуры. Также Дэниелс затруднился ответить, осведомлены ли в российском посольстве о случившемся, поскольку этот вопрос совершенно не относится к сфере ответственности министерства.
В ночь на 16 ноября стало известно, что американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия после того, как мужчина якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой.
«При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил, попав в подозреваемого», — говорилось в сообщении.
Имя пострадавшего не раскрывается.
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Теги:
Происшествия
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