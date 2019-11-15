«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова

Лукьянова обнародовала переписку с Ещенко в мессенджере, которую они вели в 2015-2019 годах.

«Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение», — писала Анастасия подруге в 2017 году.

О романе с преподавателем Ещенко рассказала соседке в 2015 году. Она сообщила, что пока не говорила родителям об отношениях с Соколовым, потому что тот сказал, что «пока еще рано».

В 2017 году Ещенко жаловалась подруге на необходимость заниматься эпохой Наполеона, которой увлекался Соколов, а также участвовать в реконструкциях и скакать верхом по камням. Она говорила, что из-за этого меньше чувствует себя собой и старается это исправить.

Новый 2018 год Ещенко и Соколов встречали порознь. Анастасия упомянула, что ее возлюбленный проведет праздник с детьми.

«Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — писала Ещенко.

По словам Лукьяновой, Ещенко во всем поддерживала Соколова и очень его любила.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова», — рассказала Лукьянова.

Она отметила, что ее удивляют разговоры в защиту преподавателя. По ее словам, он не просто оступился, а «убил и расчленил человека. Очень хорошего человека».

Как ранее сообщал «Рамблер», 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.