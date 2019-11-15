Жена Соколова знала о романе историка с Ещенко

Жена историка Олега Соколова , бывшего доцента СПбГУ, знала о романе своего 63-летнего мужа с аспиранткой вуза Анастасией Ещенко, которую, по версии следствия, убил ученый. О сложных взаимоотношениях свидетельствует опубликованная переписка соседки Ещенко по общежитию Евгении Лукьяновой, в которой девушки обсуждают роман аспирантки с Соколовым.

«Она [жена Соколова] все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение», — приводит часть переписки Ещенко и Лукьяновой РИА Новости.

О своем романе с ученым Ещенко поведала Лукьяновой в 2015 году, заметив, что Соколов не хочет, чтобы об этих отношениях знали родители. В 2017 году Анастасия Ещенко жаловалась подруге, что ей приходится изучать историю времен Наполеона (Соколов был знаменит своим увлечением наполеонистикой), принимать участие в реконструкциях, а также скакать на лошади по камням, хотя ее больше привлекает другая эпоха — начало XX века.

В 2017 году аспирантка и Соколов посетили Чехию , которая привела девушку в восторг.

«Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты. Стараюсь «просто жить», хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала», — восхищалась поездкой Ещенко.

Однако новый, 2018 год аспирантка и преподаватель встречали отдельно: Соколов отмечал его вместе с дочерьми, с которыми Ешенко не общалась, потому что этого не хотел мужчина. «Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — написала она.

Лукьянова вспоминает, что ее подруга очень ценила и любила Соколова, поддерживая его во всем.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова», — рассказала соседка Ещенко по общежитию.

Свою подругу Лукьянова охарактеризовала как умную, талантливую и отзывчивую.

9 ноября ученого Олега Соколова подняли из рейки Мойки, в его рюкзаке были две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В его квартире правоохранители обнаружили останки женщины и пилу. По предварительной информации, 7 ноября Соколов поссорился с Ещенко, с которой они совместно проживали. После этого ученый застрелил возлюбленную из обреза и попытался утопить фрагменты ее тела в реке. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года. После того как история с убийством аспирантки стала известна общественности, Соколова уволили из СПбГУ за «аморальный проступок». В вузе сообщили, что были «шокированы чудовищным преступлением» и работают над комплексом мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.