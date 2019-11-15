Полицейский сломал ногу, избивая задержанного 

В Иркутской области сотрудники ГИБДД избили нарушителя при задержании, при этом один из них даже сломал себе ногу.
Потерпевший Юрий Ямашкин рассказал изданию «Сибирь. Реалии», что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября в поселке Куйтун. По его словам, он ехал без прав за рулем машины своей девушки, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Когда гаишники попросили его остановиться, он не стал сопротивляться, но они все равно начали его избивать.
«Когда остановился, они меня вытащили из машины и сразу вырубили, ударив пистолетом по голове», — рассказал Ямашкин.
Девушка Ямашкина Алина Панина заявила, что при избиении один из полицейских сломал ногу.
«Он закричал, когда пинал Юру, а потом в суде эта нога была уже в гипсе», —сказала она.
По словам родственников пострадавшего, у него проломлена голова, на теле присутствуют многочисленные синяки, ссадины и гематомы.
Сейчас Ямашкин находится в изоляторе временного содержания, отбывая административное наказание за вождение в нетрезвом виде.