Полицейский сломал ногу, избивая задержанного

Иркутской области сотрудники ГИБДД избили нарушителя при задержании, при этом один из них даже сломал себе ногу.

Потерпевший Юрий Ямашкин рассказал изданию «Сибирь. Реалии», что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября в поселке Куйтун . По его словам, он ехал без прав за рулем машины своей девушки, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Когда гаишники попросили его остановиться, он не стал сопротивляться, но они все равно начали его избивать.

«Когда остановился, они меня вытащили из машины и сразу вырубили, ударив пистолетом по голове», — рассказал Ямашкин.

Девушка Ямашкина Алина Панина заявила, что при избиении один из полицейских сломал ногу.

«Он закричал, когда пинал Юру, а потом в суде эта нога была уже в гипсе», —сказала она.

По словам родственников пострадавшего, у него проломлена голова, на теле присутствуют многочисленные синяки, ссадины и гематомы.

Сейчас Ямашкин находится в изоляторе временного содержания, отбывая административное наказание за вождение в нетрезвом виде.