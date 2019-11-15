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Происшествия

Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
В Российской армии нет примеров мужеложества. Об этом «Новой газете» заявили в Главном военно-политическом управлении Минобороны в ответ на просьбу прокомментировать показания подозреваемого в расстреле сослуживцев Рамиля Шамсутдинова, заявившего, что ему угрожали изнасилованием.
«В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами», — сказали в Минобороны.
Там отметили, что однополые связи и сексуальные надругательства в Вооруженных силах РФ «мягко говоря, не приветствуются, а жестко выражаясь, презираются».
В ведомстве отметили, что Шамсутдинов, говоря об угрозе изнасилования, неправильно трактовал русское матерное слово «вы…ть». По мнению представителя Минобороны, командир использовал это слово «для демонстрации своей решимости наказать солдата после сдачи караула».
В ведомстве обратили внимание на то, что Шамсутдинов решил рассказать об этой угрозе лишь сейчас, чтобы трактовать ее в свою пользу и превратиться из убийцы в «защитника своей чести и достоинства».
«Я ответственно заявляю, что никто физической силы к Р. Шамсутдинову не применял, побоев на его теле не зафиксировано, и тем более головой в унитаз не окунал», — сказал представитель Минобороны.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». По данным РБК, комиссия Минобороны установила, что Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров воинской части.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны , СКР
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