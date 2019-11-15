Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление

В Российской армии нет примеров мужеложества. Об этом «Новой газете» заявили в Главном военно-политическом управлении Минобороны в ответ на просьбу прокомментировать показания подозреваемого в расстреле сослуживцев Рамиля Шамсутдинова, заявившего, что ему угрожали изнасилованием.

«В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами», — сказали в Минобороны.

Там отметили, что однополые связи и сексуальные надругательства в Вооруженных силах РФ «мягко говоря, не приветствуются, а жестко выражаясь, презираются».

В ведомстве отметили, что Шамсутдинов, говоря об угрозе изнасилования, неправильно трактовал русское матерное слово «вы…ть». По мнению представителя Минобороны, командир использовал это слово «для демонстрации своей решимости наказать солдата после сдачи караула».

В ведомстве обратили внимание на то, что Шамсутдинов решил рассказать об этой угрозе лишь сейчас, чтобы трактовать ее в свою пользу и превратиться из убийцы в «защитника своей чести и достоинства».

«Я ответственно заявляю, что никто физической силы к Р. Шамсутдинову не применял, побоев на его теле не зафиксировано, и тем более головой в унитаз не окунал», — сказал представитель Минобороны.