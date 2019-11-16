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Новая жертва «Крота»: ученый-математик попал в реанимацию 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
Новая жертва «Крота»: ученый попал в реанимацию
Фото: Газета.ru
91-летний математик Олег Ивашев-Мусатов попал в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот» — у пострадавшего диагностирован ожог пищевода и желудка. Продюсер Бари Алибасов уже предложил его семье помощь, если она решит судиться с производителем жидкости — сам он пока безуспешно требует изменения дизайна бутылки и компенсации за лечение.
Ученый-математик, преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщают в справочной, он в тяжелом состоянии: «Температура утром 36,5, вчера вечером была 37,4», — зачитала журналистам сводку дежурный диспетчер. О перспективах судить она отказалась.
В реанимации 91-летний ученый оказался накануне, 15 ноября, после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», стоявшее на полу ванной комнаты. Об этом сообщил «Пятый канал». Сын математика подтвердил эту информацию.
Об обстоятельствах произошедшего рассказало издание «МК» — по его данным, поздно ночью сын математика Игорь услышал со стороны ванной комнаты стоны отца — бросившись на помощь, он увидел бутылку «Крота» рядом со входом в ванную. Олег Ивашев-Мусатов был срочно госпитализирован — у него диагностировали ожог пищевода и желудка.
Издание связалось с друзьями семьи, которые признались, что не понимают, как математик мог выпить жидкость для прочистки труб — дело в том, что здоровье 91-летнего преподавателя не позволяло ему свободно передвигаться по квартире и тем более наклоняться.
«Я так понимаю, что бутылка с «Кротом» находилась под ванной и, чтобы ее достать, нужно было нагнуться, как минимум. А Олег Сергеевич это вряд ли мог сделать», — сказал «МК» один из его друзей.
Олег Ивашев-Мусатов известен как ученый-математик, выдающийся педагог, автор учебников и художник. Его отец Сергей Ивашев-Мусатов был довольно известным живописцем — сын, учившийся в Московской средней художественной школе, мог пойти по его стопам. Однако с пятого класса Олег Ивашев-Мусатов, мать которого после развода вышла замуж за математика Андрея Колмогорова, увлекся этой точной наукой. Поэтому по окончании школы он поступил на мехмат МГУ.
По окончании университета в 1951-м молодой математик не мог заниматься преподавательской деятельностью: дело в том, что в 1947 году под «делу Даниила Андреева» был арестован Сергей Ивашев-Мусатов, и его сын был лишен такого права. Через три года после смерти Сталина его реабилитируют, но до этого его сын-математик будет работать в издательстве и проверять студенческие контрольные работы во Всесоюзном заочном энергетическом институте. Преподавателем МГУ Олег Ивашев-Мусатов стал в 1957 году, за год до того защитив кандидатскую диссертацию «О тригонометрических нуль-рядах». Он будет вести занятия в университете в течение последующих 56 лет.
С 1951 по 2012 год в библиографии Олега Ивашева-Мусатова оказалось около 70 публикаций: математик, в частности, выступал соавтором учебников по математике для средней школы.
В течение долгих лет работы в МГУ математик преподавал не только на механико-математическом, но и на геологическом, химическом, географическом, биологическом факультетах. С 1998 года вел университетские занятия на факультете фундаментальной медицины. В 2013 году доцент кафедры математического анализа получил премию имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность.
Живопись, которой Олег Ивашев-Мусатов занимался в детстве и юности, он не оставил в течение всей жизни, регулярно участвуя в мероприятиях Московского товарищества художников.
Его отравление похоже на историю продюсера Бари Алибасова, которого в начале июня этого года также доставили в токсикореанимацию после того, как он случайно выпил «Крота». Теперь деятель шоу-бизнеса, который продолжает судиться с производителями средства, требуя изменить дизайн бутылки и компенсировать расходы на лечение (пока что безуспешно), предлагает помочь ученому и его семье в случае, если и они решат обратиться в суд с исковым заявлением, сообщает «МК».
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Теги:
Происшествия , Даниил Андреев , Андрей Колмогоров , Бари Алибасов , МГУ
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