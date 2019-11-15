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Происшествия

Появились подробности пропажи Марии Стерниковой 

Рамблер 9 минут назад
Актер Алексей Кудинович рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности исчезновения своей супруги, актрисы Марии Стерниковой.
Кудинович рассказал, что накануне вернулся домой поздно после спектакля, забыв телефон дома на подзарядке, и вскоре ему позвонили и сообщили, что супруга потерялась.
Родные актрисы, в числе которых ее сын, актер Александр Носик, всю ночь провели в ее поисках.
«Саша (Носик) подключил всю свою команду. У него тоже много связей. Ездили даже с большим начальником, объезжали, но ничего не получилось», — рассказал Кудинович.
75-летняя Мария Стерникова страдает болезнью Альцгеймера. Накануне она вышла на прогулку с сиделкой и собакой. Пока сиделка отвлеклась на питомца, Стерникова ушла в неизвестном направлении.
Мария Стерникова снималась в фильмах «Нежность», «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь» и др.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Носик , РЕН ТВ
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