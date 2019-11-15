Появились подробности пропажи Марии Стерниковой 

Актер Алексей Кудинович рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности исчезновения своей супруги, актрисы Марии Стерниковой.
Кудинович рассказал, что накануне вернулся домой поздно после спектакля, забыв телефон дома на подзарядке, и вскоре ему позвонили и сообщили, что супруга потерялась.
Родные актрисы, в числе которых ее сын, актер Александр Носик, всю ночь провели в ее поисках.
«Саша (Носик) подключил всю свою команду. У него тоже много связей. Ездили даже с большим начальником, объезжали, но ничего не получилось», — рассказал Кудинович.
75-летняя Мария Стерникова страдает болезнью Альцгеймера. Накануне она вышла на прогулку с сиделкой и собакой. Пока сиделка отвлеклась на питомца, Стерникова ушла в неизвестном направлении.
Мария Стерникова снималась в фильмах «Нежность», «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь» и др.