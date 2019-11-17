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СМИ приводят подробности трагической смерти внучки экс-министра Дагестана 

BFM.RU + ещё 2 57 минут назад
Появились подробности смерти скрипачки Цукановой
Фото: Facebook
Причиной смерти 17-летней внучки экс-министра сельского хозяйства Дагестана, российской скрипачки Екатерины Цукановой стала не передозировка наркотиков, как сообщалось ранее. Девушка умерла в результате удушения, пишет Super.ru.
Тело Екатерины нашли в особняке ее отца-банкира в Лондоне. За неделю до этого талантливая девушка выступала на сцене Ковент-Гардена, пишет Daily Mail. В ходе расследования выяснилось, что Екатерина посещала психолога и жаловалась на стрессы от экзаменов.
В день, когда произошла трагедия, 18 июня, она была в академическом отпуске. Первоначально СМИ сообщили о том, что Екатерина приняла смертельную дозу наркотиков. Однако по результатам экспертизы в крови девушки не обнаружено наркотических веществ, только алкоголь, а причиной ее смерти названо удушение. При этом следователь утверждает, что Цуканова не собиралась сводить счеты с жизнью: ее смерть стала «трагической случайностью».
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Теги:
Происшествия , Самоубийство , Причина смерти , Екатерина Цуканова , Super.ru , Республика Дагестан
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