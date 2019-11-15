Соседи рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

Семья убитой в селе Кропоткино в Крыму девочки жила там не постоянно. Об этом телеканалу "360" рассказали местные жители.

"В деревне с ними никто не имел ни дружеских, ни родственных связей. Они купили дом два года назад. И приезжали жить налетом, как будто отдыхающие. Они были сами по себе", — поделился своим впечатлением сосед Александр Балюк.

По его словам, мать девочки появлялась в селе нечасто. Он назвал ее "кукушкой". Балюк добавил, что женщина работала то ли в Москве, то ли за границей.

"Они два лета у нас тут. Я живу на этой улице и за два года ни разу не видел детей", — рассказал мужчина.

Он добавил, что из-за неуплаты семье надолго отключали газ и свет, а брошенная во дворе машина однажды простояла пять месяцев.

Дело об убийстве девочки

Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. Он рассказал, что вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребенка дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Девочку искали более двухсот человек, но поиски не дали результата.

Следствие установило, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал тело.

Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела. Суд отправил отчима девочки под арест.