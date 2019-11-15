Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Украина
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Интернет
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты
Кавказ

Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки 

Рамблер 9 минут назад
Семья убитой в крымском селе Кропоткино девочки была нелюдимой и ни с кем не имела ни дружеских, ни родственных связей. Об этом изданию «360» рассказали соседи семьи.
По словам односельчан, мать и отчим убитой девочки приобрели дом два года назад и жили в Кропоткино наездами. В основном с детьми находился муж, а жена приезжала время от времени.
«В деревне с ними никто не имел ни дружеских, ни родственных связей. Они купили дом два года назад. И приезжали жить с налетом, как будто отдыхающие. Они были сами по себе», — сказал один из соседей.
Мать убитой девочки в селе прозвали кукушкой — она подолгу отсутствовала. Как выяснилось позже, женщина работала в Китае и намеревалась забрать туда детей, но муж был против.
Другой сосед заявил, что однажды семье отключили газ и электричество за неуплату, а в другой раз брошенная ими машина пять месяцев простояла на участке.
Как ранее сообщал «Рамблер», 13 ноября в правоохранительные органы обратился мужчина, заявивший об исчезновении 5-летней падчерицы. Девочку искали около 400 человек. 15 ноября отчим признался в убийстве и показал, где спрятал тело ребенка.
Комментарии10 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , МВД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 46
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию 1
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты 68
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова 4
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение