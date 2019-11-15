Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки 

Семья убитой в крымском селе Кропоткино девочки была нелюдимой и ни с кем не имела ни дружеских, ни родственных связей. Об этом изданию «360» рассказали соседи семьи.
По словам односельчан, мать и отчим убитой девочки приобрели дом два года назад и жили в Кропоткино наездами. В основном с детьми находился муж, а жена приезжала время от времени.
«В деревне с ними никто не имел ни дружеских, ни родственных связей. Они купили дом два года назад. И приезжали жить с налетом, как будто отдыхающие. Они были сами по себе», — сказал один из соседей.
Мать убитой девочки в селе прозвали кукушкой — она подолгу отсутствовала. Как выяснилось позже, женщина работала в Китае и намеревалась забрать туда детей, но муж был против.
Другой сосед заявил, что однажды семье отключили газ и электричество за неуплату, а в другой раз брошенная ими машина пять месяцев простояла на участке.
Как ранее сообщал «Рамблер», 13 ноября в правоохранительные органы обратился мужчина, заявивший об исчезновении 5-летней падчерицы. Девочку искали около 400 человек. 15 ноября отчим признался в убийстве и показал, где спрятал тело ребенка.