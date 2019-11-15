Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию 

В Москве математик Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает телеграм-канал 112.
91-летний ученый госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. Он находится в тяжелом состоянии.
Олег Ивашев-Мусатов — доцент, заслуженный преподаватель МГУ им. Ломоносова, лауреат премии Ломоносова за педагогическую деятельность, автор учебных пособий для школьников и студентов.
Напомним, в июне жидкостью для прочистки труб «Крот» отравился продюсер Бари Алибасов. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.