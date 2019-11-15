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«Чудовищно и несправедливо»: что Серебренников объяснил суду 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
«Чудовищно»: что Серебренников объяснил суду
Фото: РИА Новости
Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников назвал свое уголовное преследование «чудовищным и абсолютно несправедливым». На очередном заседании в Мещанском суде режиссер снова отказался признавать вину в хищении более 130 млн рублей при реализации проекта «Платформа» и рассказал, что при задержании следователь охарактеризовал его «человеком, от которого общество должно защищаться».
Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников заявил, что считает свое уголовное преследование «чудовищным и абсолютно несправедливым», передает «Интерфакс». В ходе пятничного заседания в Мещанском суде режиссер снова опроверг свою вину в хищении более 130 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».
«Когда меня арестовывали, следователь Лавров сказал мне: «От таких людей, как вы, общество должно защищаться». Видимо, они придумали, как от меня защищаться. Но это обвинение — абсолютная ложь», — цитирует Серебренникова «Коммерсант».
Он также заявил, что не касался финансовых вопросов проекта, потому что это «несовместимо с работой режиссера». По словам Серебренникова, нельзя считать сметы, а потом выходить к артистам и говорить, как им нужно играть на спектакле.
«Ваша честь, я не знаю, какая зарплата у меня сейчас. У меня с этим сложно. Никогда к бухгалтерии близко не подходил. Никогда финансами не занимался», — объяснил Серебренников.
Кроме того, режиссер добавил, что иногда тратил на проект собственные деньги, а для приобретения редкого реквизита снимал наличные в кассе.
«Ну, наличные же не запрещены в стране. Что-то я покупал за свои личные деньги, какие-то костюмы — на рынках, это не достанешь за безналичный расчет. Меня ничего не смущало, я не видел ничего незаконного», — отметил режиссер.
Наставником худрука «Гоголь-центра» в написании программы «Платформы», по его словам, был ныне покойный народный артист СССР Олег Табаков. В 2010-2011 годах, когда президентом страны был Дмитрий Медведев, режиссера стали приглашать на различные совещания, и Табаков посоветовал ему разработать собственный проект, потому что «к начальству надо ходить с бумажкой».
«Олег Табаков, мудрый мой учитель, сказал: «Ты идешь на заседание с президентом, что ты расскажешь?» Я говорю: «У меня есть идея „Платформы“. Он говорит: „А ты бумажку какую-то написал?“ Я спросил его: „А нужна бумажка?“ Он сказал: „Обязательно“, — вспомнил Серебренников.
О том, сколько это может стоить, режиссер спрашивал у многих коллег, и в итоге остановился на средней годовой стоимости театрального проекта в Москве, которая на тот момент составляла 70 млн рублей. При этом, по словам Серебренникова, некоторые театры получают до 200 млн рублей в год.
Во время прошлого слушания дела „Седьмой студии“ Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство гособвинения, отказавшись брать подписку о невыезде с фигурантов дела „Седьмой студии. Об этом в ходе мероприятия сообщила судья Олеся Менделеева.
“Одна лишь тяжесть обвинений в отсутствии доказательств о том, что подсудимые могут скрыться или оказать давление. В основании изложенного суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства государственного обвинения», — цитирует ее ТАСС.
Незадолго до этого прокуратура обратилась в суд с просьбой взять с постановщика и других фигурантов дела подписку о невыезде. По мнению стороны обвинения, они могут воспользоваться тем, что в их отношении не была избрана мера пресечения. «Гособвинение просит избрать всем фигурантам дела меру пресечения в виде подписки о невыезде», — заявил прокурор. Он также напомнил, что фигурантам дела вменяется тяжкое экономическое преступление, передает РИА «Новости».
Представитель обвиняемой Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова, в свою очередь, сказала, что «на скамье подсудимых находятся взрослые ответственные люди, которые работают на важной работе». В то же время продюсер Юрий Итин признался, что планировал «подписать контракт на работу в Ярославле» — но при подписке о невыезде сделать этого он не сможет.
В ходе заседания судья также подчеркнула, что вопрос о мере пресечения может быть опять поднят, если Серебренников и другие участники процесса станут пропускать слушания. «У вас отменена мера пресечения, но статус подсудимых не отменен», — пояснила она.
Напомним, что фигурантами дела «Седьмой студии» являются режиссер Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Итин, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский (при этом продюсер Екатерина Воронова находится в розыске, а разбирательство касательно экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой выведено в отдельное судопроизводство).
Согласно следствию, в 2011-2014 годах обвиняемые похитили из федерального бюджета более 133 млн рублей, которые были выделены Минкультуры на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Сами подсудимые за исключением Масляевой вину не признают.
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Теги:
Происшествия , Общество , Статьи , Дмитрий Медведев , Юрий Итин , Ирина Поверинова , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Екатерина Воронова , Олег Табаков , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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