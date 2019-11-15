Крупная банда похитителей предстанет перед судом

В Петербурге банда похитителей предстанет перед судом

Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, с июня 1994 по март 2010 года Колесников руководил созданной им бандой и преступным сообществом. Он создал четкую организационную структуру: разрабатывал планы, распределял между собой и другими участниками задачи, контролировал подготовку и исполнение преступлений, а также лично участвовал в преступлениях.

Банда совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства, а также похищения граждан. Ее участники хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что объем уголовного дела составил около 100 томов, в ходе следствия было назначено и проведено около 100 различных экспертиз.