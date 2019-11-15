Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Политика
"Какая-то фигня": в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
"Какая-то фигня": в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
Общество
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Армия
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество

В Петербурге банда похитителей предстанет перед судом 

РИА Новости 1 час назад
Крупная банда похитителей предстанет перед судом
Фото: РИА Новости
Руководитель крупного преступного сообщества в Петербурге Леонид Колесников и его 13 соучастников предстанут перед судом за вооруженные разбойные нападения, вымогательства и похищения, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, с июня 1994 по март 2010 года Колесников руководил созданной им бандой и преступным сообществом. Он создал четкую организационную структуру: разрабатывал планы, распределял между собой и другими участниками задачи, контролировал подготовку и исполнение преступлений, а также лично участвовал в преступлениях.
Банда совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства, а также похищения граждан. Ее участники хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", — говорится в сообщении.
Добавляется, что объем уголовного дела составил около 100 томов, в ходе следствия было назначено и проведено около 100 различных экспертиз.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , Леонид Колесников , СКР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 1
«Какая-то фигня»: в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
«Какая-то фигня»: в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 44
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник 1
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова 4
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
03:51
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение