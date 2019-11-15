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Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Фото: РИА Новости
В больнице Буденновска Ставропольского края медсестра не проследила за подготовкой катетеров, один из которых использовался пациентом с ВИЧ, и заразила троих детей и двух взрослых. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Установлено, что старшая медсестра «не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных мероприятий» и «не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерам». В результате ВИЧ получили трое детей в возрасте от двух до трех лет, а также мужчина и женщина.
В отношении медсестры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 («Халатность»).
Ранее сообщалось, что распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить. Как сообщала пресс-служба Роспотребнадзора, в 2018-м впервые за 14 лет зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости вирусом. Он составил минус 2,2 процента. При этом было проведено 38 миллионов освидетельствований граждан.
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Теги:
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