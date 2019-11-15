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«Себя все меньше чувству собой»: Обнародована переписка убитой аспирантки 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Себя все меньше чувству собой»: Обнародована переписка убитой аспирантки
Фото: Соцсети
Доцент Олег Соколов не хотел, чтобы аспирантка Анастасия Ещенко общалась с его детьми. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», Ещенко сама упоминала в переписке с подругой.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 24-летняя аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была убита своим возлюбленным и бывшим преподавателем, 63-летним доцентом одной из кафедр СПбГУ Олегом Соколовым.
В 2014-2016 годах соседкой Ещенко по комнате в общежитии СПбГУ была Евгения Лукьянова. Сегодня она, как сообщает «Московский комсомолец», обнародовала скриншоты своей переписки о Соколове с убитой подругой.
20 ноября 2017 года Ещенко писала, что по вине возлюбленного «себя все меньше чувствует собой» и что всегда боялась в этом признаться. 30 декабря того же года девушка сообщила о своем решении, что Соколову будет лучше встретить Новый год с детьми, а 31-го — что сама с ними не общается, потому что любовник этого не хочет.
«Даст бог, все у нас будет хорошо», — писала она 17 июня 2018-го.
Наконец, 21 мая 2019-го Ещенко упомянула, что боится звонить Соколову, а также что «конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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