«Себя все меньше чувству собой»: Обнародована переписка убитой аспирантки

Доцент Олег Соколов не хотел, чтобы аспирантка Анастасия Ещенко общалась с его детьми. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», Ещенко сама упоминала в переписке с подругой.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 24-летняя аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была убита своим возлюбленным и бывшим преподавателем, 63-летним доцентом одной из кафедр СПбГУ Олегом Соколовым.

В 2014-2016 годах соседкой Ещенко по комнате в общежитии СПбГУ была Евгения Лукьянова. Сегодня она, как сообщает «Московский комсомолец», обнародовала скриншоты своей переписки о Соколове с убитой подругой.

20 ноября 2017 года Ещенко писала, что по вине возлюбленного «себя все меньше чувствует собой» и что всегда боялась в этом признаться. 30 декабря того же года девушка сообщила о своем решении, что Соколову будет лучше встретить Новый год с детьми, а 31-го — что сама с ними не общается, потому что любовник этого не хочет.

«Даст бог, все у нас будет хорошо», — писала она 17 июня 2018-го.

Наконец, 21 мая 2019-го Ещенко упомянула, что боится звонить Соколову, а также что «конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».