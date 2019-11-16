«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка

Убитую экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантку Анастасию Ещенко отпели и похоронили в закрытом гробу в станице Старовеличковской Краснодарского края . Накануне в сети были опубликованы фрагменты переписки девушки с приятельницей, которой она рассказывала о трепетном отношении к Олегу Соколову — ради любимого человека она была готова поступиться своими интересами. О том, какой была жестоко убитая историком девушка — в материале «Газеты.Ru».

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов. Отпевание прошло в Троицкой церкви в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, где родилась девушка.

На богослужение пришли около полусотни человек: храм не смог вместить всех желающих, поэтому многим пришлось стоять на улице. На протяжении всего времени гроб оставался закрытым.

«Никто ничего не говорил, было много слез», — рассказал сотрудник местной администрации «Интерфаксу». После девушка была похоронена на местном кладбище.

Накануне адвокат арестованного за убийство Ещенко историка Олега Соколова призвал средства массовой информации к «всеобщему трехдневному трауру и молчанию» в связи с похоронами убитой. По мнению Александра Почуева, журналистам стоит воздержаться от публикаций, чтобы оградить родных и близких девушки от «назойливых напоминаний» о произошедшем.

«Чрезмерное смакование подробностей преступлений вряд ли может свидетельствовать о присутствие культуры милосердия в обществе. От лица Соколова и его семьи защита еще раз передает слова о глубоком раскаянии, скорби о содеянном и осознании непоправимости ситуации», — сообщил Почуев «Газете.Ru».

Адвокат также отметил, что ранее Соколов предложил материально помочь родным погибшей с организацией ее похорон. Этот жест не означает, что доцент хочет «откупиться», пояснил Почуев. Его подзащитный сделал это предложение в надежде смягчить ситуацию.

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября: по предварительной версии следователей, опубликованной изданием «Фонтанка», он четыре раза выстрелил в спящую девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге . Свою вину он уже признал.

На этой неделе соседка Анастасии Ещенко по общежитию — Евгения Лукьянова — решила поделиться с общественностью отрывками переписки с убитой, в которых девушка рассказывала об отношениях с Олегом Соколовым. Скриншоты были опубликованы во «ВКонтакте» вместе с большим комментарием.

По словам Евгении Лукьяновой, она жила вместе с Ещенко в одной комнате с 2014 по 2016 год. О романе с преподавателем подруга впервые сказала ей в январе 2015 — тогда же девушка обозначила, что не намерена рассказывать ничего родителям.

«Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал», — пишет Анастасия.

По прошествии двух лет Ещенко призналась подруге — отношения с возлюбленным стали напряженными. Как написала Лукьянова в своем посте, Настя занималась изучением эпохи Наполеона и участием в реконструкциях только ради Соколова.

«Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать)», — написала подруга убитой.

В переписке эту мысль подтверждает и сама Ещенко: «Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать».

Из сообщений также следует, что Соколов не давал Ещенко возможности наладить контакт с его дочерьми. В связи с этим пара провела Новый год отдельно друг от друга. «Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — писала девушка. Она также рассказывала подруге, что жена Соколова знала об их романе, и ей это было удобно.

Говоря о своих планах поступить в аспирантуру, Ещенко говорила, что в качестве научного руководителя не собирается выбирать возлюбленного, поскольку он кандидат наук, а не доктор. «Даст Бог, все у нас будет хорошо», — говорила Анастасия.

В своем посте Лукьянова описала, с какой нежностью Ещенко рассказывала о своих отношениях с Соколовым.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова», — пишет Евгения.

Отдельное внимание в своем послании Евгения уделила попыткам некоторых людей оправдать Соколова.

«Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека», — заключила Евгения.

Раннее знакомая Ещенко, которая вместе с ней училась в СПбГУ, также рассказала «Газете.Ru», что о романе Соколова и Ещенко знали все, однако никто ее за это не осуждал. У большинства студентов девушка вызывала только симпатию.

«С Настей я не общалась последние пару лет, до этого мы вместе занимались в театральном кружке. Я знаю только, что в последнее время она очень серьезно занималась наукой. Очень добрая и открытая девушка, всегда готовая прийти на помощь тем, против кого настроен коллектив. Это очень редкое качество», — рассказала Алина Ампелонская.

Только хорошие воспоминания об Анастасии сохранились и у учителей школы №4 в Краснодарском крае, которую она окончила в 2012 году.

«Это был очень думающий, философски настроенный человек. Настя уже в школе увлекалась историей, особенно XVIII и XIX века. Мы еще все шутили, что она опоздала родиться — «девочка из прошлого», — рассказала одна из учителей «МК». По словам педагогов, на время каникул Анастасия всегда приезжала в станицу с кипой рукописей и книг, все время что-то читала и писала.

В той же школе №4 физкультуру преподает отец Ещенко. Ранее учителем там работала и мать девушки — позже она решила поменять профессию и возглавила отделение по работе с личным составом в местном отделении полиции.

«У них вообще очень достойная семья, — рассказывают в школе. — Для всех нас это большое горе. Насте прочили большое будущее. С ее умом и увлеченностью она вполне могла бы в будущем защитить и кандидатскую диссертацию, и докторскую».

О том, что гибель Анастасии Ещенко стала большой потерей для исторического сообщества, ранее заявлял петербургский историк Егор Яковлев , сотрудничавший с Соколовым.