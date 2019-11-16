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Мать убитой Анастасии Ещенко увезли в реанимацию с похорон дочери 

Вечерняя Москва + ещё 72 2 часа назад
Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию
Фото: Facebook
Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко была госпитализирована после похорон дочери. В настоящий момент, по словам ее супруга Олега Ещенко, женщина находится в реанимации.
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Он добавил, что семья не была знакома с обвиняемым в убийстве дочери доцентом Олегом Соколовым, однако знала его заочно по рассказам девушки.
— Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил это… я даже не хочу о нем говорить и слышать, — цитирует Ещенко РБК.
Напомним, что 9 ноября историка Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Соколов оформил явку с повинной и признался в преступлении. Суд арестовал его до 8 января 2020 года.
13 ноября также стало известно, что СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.
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Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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