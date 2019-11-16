Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию

Мать убитой Анастасии Ещенко увезли в реанимацию с похорон дочери

Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко была госпитализирована после похорон дочери. В настоящий момент, по словам ее супруга Олега Ещенко, женщина находится в реанимации.

Он добавил, что семья не была знакома с обвиняемым в убийстве дочери доцентом Олегом Соколовым , однако знала его заочно по рассказам девушки.

— Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил это… я даже не хочу о нем говорить и слышать, — цитирует Ещенко РБК.

Напомним, что 9 ноября историка Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска в доме Соколова обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мужчину подозревают в убийстве его студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Соколов оформил явку с повинной и признался в преступлении. Суд арестовал его до 8 января 2020 года.

13 ноября также стало известно, что СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.