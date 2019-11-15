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Суд выпустил из СИЗО лидера «Сайентологической церкви Петербурга» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Лидер саентологов Петербурга вышел из СИЗО
Фото: Соцсети
Санкт-Петербургский городской суд в пятницу отказал следствию в продлении ареста лидеру "Сайентологической церкви Петербурга" Ивану Мацицкому, обвиняемому в организации экстремистского сообщества. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого. Суд следствию отказал, избрав Мацицкому запрет определенных действий. Мацицкий выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", — сказано в сообщении.
Помимо организации экстремистского сообщества Мацицкого обвиняют в незаконном предпринимательстве.
Ранее суд в Петербурге также продлил срок домашнего ареста заместителю начальника службы безопасности петербургской сайентологической организации Констанции Есаулковой. Под домашним арестом остаются исполнительный директор Галина Шуринова и начальник службы безопасности Анастасия Терентьева. Главного бухгалтера сайентологической церкви города Сахиба Алиева весной этого года выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.
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Теги:
Происшествия , Анастасия Терентьева , Сахиб Алиев , ФСИН , Санкт-Петербург
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