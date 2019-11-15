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В России обезвредили обманувшую более тысячи человек банду риелторов 

Lenta.ru 50 минут назад
В России обезвредили масштабную банду риелторов
Фото: РИА Новости
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и регионов задержали лжериелторов, обманывавших потенциальных арендаторов жилья. От деятельности банды пострадали свыше тысячи человек, сообщается на сайте министерства.
Преступную группу в октябре 2018 года сформировал 25-летний житель Казани. В течение нескольких месяцев он и его соучастники через интернет предлагали гражданам помощь в аренде квартир и частных домов. Аферисты требовали от пострадавших предоплату за жилье и после получения денег переставали выходить на связь.
Как выяснили оперативники, в общей сложности банда ежедневно зарабатывала около 600 тысяч рублей. Среди жертв мошенников — жители Смоленской области, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл.
Из офисов псевдориелторов изъяли компьютеры, телефоны и документы. Всего полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять человек. Предполагаемый организатор группы арестован. Еще восемь участников — работники call-центра, собственники помещений, менеджеры — находятся под подпиской о невыезде. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Летом этого года в Нижегородской области осудили за убийства и воровство нефти членов преступной группы — черных риелторов и полицейских. По решению суда семеро фигурантов дела получили от четырех лет и восьми месяцев до 19 лет лишения свободы. Еще трое подсудимых приговорены к условным срокам.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Росгвардия , МВД , Казань , Москва
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