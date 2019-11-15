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Убил, потому что не слушалась 

Рамблер 1 час назад
12 ноября 5-летняя Даша исчезла из дома в селе Кропоткино. Ее отчим пришел в полицию и рассказал, что запер дочку и уехал по делам. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребенок пропал.
Мужчина пытался сам разыскать дочь, но ничего не получилось и он позвонил в полицию. Несколько дней Дашу пытались найти представители правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Мать ребенка, 23-летняя Екатерина Пелипенко, в это время находилась на заработках в Китае.
По данным следствия, отчим задушил пятилетнюю падчерицу из-за того, что девочка его не слушалась. Мужчина постоянно выходил из себя из-за девочки, ссорился и скандалил с матерью ребенка.
После убийства он вывез из дома тело падчерицы и закопал девочку недалеко от дома. Затем отчим забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном за границу, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.
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Комментарии74 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , МВД
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