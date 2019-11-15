Суд встал на сторону Навального

Суд отказался рассматривать иски службы такси к Навальному

Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски службы такси к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованных акций, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.

"Суд оставил все три иска ООО "М. Такси Коммуникации" без рассмотрения ввиду повторной неявки истца на заседания", — рассказал собеседник агентства.

До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с целого ряда организаторов несогласованных митингов 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи — столичному метро.