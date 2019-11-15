Женщину зарезали в московском парке 

Неизвестный нанес девушке более 10 ножевых ранений, ее тело обнаружили в парке «Лосиный остров» в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По словам правоохранителя, инцидент произошел 14 ноября.
«На Бумажной просеке в парке «Лосиный остров» найден труп девушки. По предварительным данным, погибшей 24-25 лет. Она получила более 10 ножевых ранений», — пояснил он, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Рамблер» писал, что ранее в Равенском районе Подмосковья были найдены тела депутата и трех членов ее семьи. По данным СМИ, речь идёт о Татьяне Сидоровой и ее родственниках, которые были предположительно похищены в 2012 году членами группировки Олега Медведева — криминального авторитета по прозвищу Шишкан.