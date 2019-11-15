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Женщину зарезали в московском парке 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Женщину зарезали в московском парке
Фото: РИА Новости
Неизвестный нанес девушке более 10 ножевых ранений, ее тело обнаружили в парке «Лосиный остров» в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По словам правоохранителя, инцидент произошел 14 ноября.
«На Бумажной просеке в парке «Лосиный остров» найден труп девушки. По предварительным данным, погибшей 24-25 лет. Она получила более 10 ножевых ранений», — пояснил он, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Рамблер» писал, что ранее в Равенском районе Подмосковья были найдены тела депутата и трех членов ее семьи. По данным СМИ, речь идёт о Татьяне Сидоровой и ее родственниках, которые были предположительно похищены в 2012 году членами группировки Олега Медведева — криминального авторитета по прозвищу Шишкан.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Криминал , Татьяна Сидорова , Олег Медведев , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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