Известны подробности похорон убитой Соколовым аспирантки

Стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ Ещенко

Евгений Тарасенко. Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11.00, рассказал председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края

«В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой) разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице», — передает РИА «Новости» слова Тарасенко.

Он сказал также, что эту информацию ему подтвердили и в школе, где училась Ещенко.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.