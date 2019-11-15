Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Общество
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Общество
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Происшествия

Названа возможная причина убийства пятилетней девочки отчимом в Крыму 

Lenta.ru 53 минуты назад
Установлена предварительная причина, по которой отчим задушил пятилетнюю падчерицу в Крыму. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Предположительно, мужчина выходил из себя, когда девочка его не слушалась, и на этой почве постоянно ссорился и скандалил с матерью ребенка.
Ранее сообщалось, что исчезнувшая в Крыму пятилетняя девочка была найдена мертвой в канаве неподалеку от дома. Незадолго до этого ее отчим сообщил об исчезновении ребенка. Эксперты-криминалисты установили причастность мужчины к преступлению. Он задержан по подозрению в убийстве.
Последние новости
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров В России захотели избавиться от «золотой» водки В России захотели избавиться от «золотой» водки 
Теги:
Происшествия , Видео , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 48
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 115
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве 222
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 117
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение