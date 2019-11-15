Названа возможная причина убийства пятилетней девочки отчимом в Крыму

Установлена предварительная причина, по которой отчим задушил пятилетнюю падчерицу в Крыму . Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Предположительно, мужчина выходил из себя, когда девочка его не слушалась, и на этой почве постоянно ссорился и скандалил с матерью ребенка.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая в Крыму пятилетняя девочка была найдена мертвой в канаве неподалеку от дома. Незадолго до этого ее отчим сообщил об исчезновении ребенка. Эксперты-криминалисты установили причастность мужчины к преступлению. Он задержан по подозрению в убийстве.