Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

Сергей Михайлов подозревается в том, что поджег машину бывшего хоккеиста петербургского СКА Пахрудина Гимбатова, решив отомстить за конфликт на дороге. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, в Jaguar XF спортсмена 13 октября бросили бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль сгорел не весь, ущерб оценили в 1,4 млн рублей.
Спустя месяц после поджога сотрудники правоохранительных органов вышли на 48-летнего Сергея Михайлова. По версии следствия, Михайлов выследил Гимбатова, установил, где тот паркуется, купил бензин, перелил его в пластиковую емкость и отомстил, отмечается в статье.
Подозреваемый, который был ранее судим, отпущен под подписку о невыезде.
«Рамблер» писал, что ранее житель Новгорода Дмитрий Чевнов был приговорен судом к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о серии поджогов автомобилей.