Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
Общество
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Происшествия

Россиянин захотел отомстить и сжег Jaguar хоккеиста 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
Фото: РЕН ТВ
Сергей Михайлов подозревается в том, что поджег машину бывшего хоккеиста петербургского СКА Пахрудина Гимбатова, решив отомстить за конфликт на дороге. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, в Jaguar XF спортсмена 13 октября бросили бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль сгорел не весь, ущерб оценили в 1,4 млн рублей.
Спустя месяц после поджога сотрудники правоохранительных органов вышли на 48-летнего Сергея Михайлова. По версии следствия, Михайлов выследил Гимбатова, установил, где тот паркуется, купил бензин, перелил его в пластиковую емкость и отомстил, отмечается в статье.
Подозреваемый, который был ранее судим, отпущен под подписку о невыезде.
«Рамблер» писал, что ранее житель Новгорода Дмитрий Чевнов был приговорен судом к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о серии поджогов автомобилей.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Другое , Пахрудин Гимбатов , Сергей Михайлов , СКА , МВД , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете 1
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве 1
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 4
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение