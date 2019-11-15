Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

Россиянин захотел отомстить и сжег Jaguar хоккеиста

По данным издания, в Jaguar XF спортсмена 13 октября бросили бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль сгорел не весь, ущерб оценили в 1,4 млн рублей.

Спустя месяц после поджога сотрудники правоохранительных органов вышли на 48-летнего Сергея Михайлова. По версии следствия, Михайлов выследил Гимбатова, установил, где тот паркуется, купил бензин, перелил его в пластиковую емкость и отомстил, отмечается в статье.

Подозреваемый, который был ранее судим, отпущен под подписку о невыезде.