Отчим признался в убийстве пропавшей в Крыму девочки

Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в Крыму , найдена убитой. В совершении преступления признался отчим ребенка. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщал «Рамблер», об исчезновении девочки сообщил ее отчим. Он утверждал, что оставил ее одну в запертом доме, а когда вернулся, дверь была открыта и ребенок пропал.

Следователи заподозрили отчима в убийстве и сокрытии тела девочки. Ему вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения).

В поисках девочки участвовали полицейские, спасатели, волонтеры «Лиза Алерт Крым» и другие добровольцы. В ходе расследования сотрудники СК установили причастность отчима к исчезновению ребенка. На допросе он признался в убийстве и указал место, где спрятал тело девочки. Глава Раздольненского района Крыма Андрей Захаров заявил ТАСС, что тело ребенка было закопано в канаве.

По данным следователей, после убийства мужчина пытался уехать с младшим сыном в соседнюю страну, однако ему этого сделать не удалось.