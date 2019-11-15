Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Армия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия

Отчим признался в убийстве пропавшей в Крыму девочки 

Рамблер 29 минут назад
Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в Крыму, найдена убитой. В совершении преступления признался отчим ребенка. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ.
Как сообщал «Рамблер», об исчезновении девочки сообщил ее отчим. Он утверждал, что оставил ее одну в запертом доме, а когда вернулся, дверь была открыта и ребенок пропал.
Следователи заподозрили отчима в убийстве и сокрытии тела девочки. Ему вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения).
В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники
В поисках девочки участвовали полицейские, спасатели, волонтеры «Лиза Алерт Крым» и другие добровольцы. В ходе расследования сотрудники СК установили причастность отчима к исчезновению ребенка. На допросе он признался в убийстве и указал место, где спрятал тело девочки. Глава Раздольненского района Крыма Андрей Захаров заявил ТАСС, что тело ребенка было закопано в канаве.
По данным следователей, после убийства мужчина пытался уехать с младшим сыном в соседнюю страну, однако ему этого сделать не удалось.
По информации «Комсомольской правды», 23-летняя мать девочки все это время была в Китае по работе.
Комментарии184 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Андрей Захаров , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 13
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 109
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море 366
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
В жилом доме в Москве прогремели взрывы 1
Оскандалившаяся Бочкарева объяснилась
Оскандалившаяся Бочкарева объяснилась
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение