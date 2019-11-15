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Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении беременной женщины в трамвае. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по столице. В ведомстве также опубликовали видео с места происшествия.
На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию. В каких отношениях состояли нападавший и пострадавшая женщина, неизвестно. В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину. Та потеряла сознание и упала, ее госпитализировали.
17 ножевых: как мужчина расправился с беременной женой
Задержанным оказался 41-летний житель Московской области. Против него возбудили уголовное дело по статье 116 УК («Побои»), мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Иркутске беременную частную предпринимательницу избили в магазине «Леруа Мерлен» из-за того, что она забыла оплатить лампочку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии применили силу, после чего женщине потребовалась срочная госпитализация. Позднее дело о нападении силовика на беременную россиянку прекратили.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Росгвардия , МВД , Москва
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