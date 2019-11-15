Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении беременной женщины в трамвае. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по столице. В ведомстве также опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию. В каких отношениях состояли нападавший и пострадавшая женщина, неизвестно. В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину. Та потеряла сознание и упала, ее госпитализировали.

Задержанным оказался 41-летний житель Московской области. Против него возбудили уголовное дело по статье 116 УК («Побои»), мужчину отпустили под подписку о невыезде.