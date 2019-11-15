Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить. Об этом телеканалу "360" рассказал адвокат Соколова Александр Почуев

По его словам, Соколов сотрудничает с криминалистами, которые изучают его дело, несмотря на "полуживое" состояние.

"Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы", — утверждает защитник.

Почуев добавил, что Соколову не рассказали об его увольнении из СПбГУ.

"Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — сообщил адвокат.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.

Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.