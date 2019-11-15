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При тушении пожара на западе Москвы спасли 17 человек 

РИАМО + ещё 3 53 минуты назад
При тушении пожара в Москве спасли 17 человек
Фото: РИАМО
Почти 100 человек тушили пожар в доме на западе Москвы, в ходе ликвидации возгорания удалось спасти 17 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
В пятницу в 02:31 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Удальцова, дом 16.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было подтверждено горение. В ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. В результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать в 03:34. Как уточнили в МЧС, возгорание происходило в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.
Для ликвидации пожара задействовали 27 единиц техники и 95 человек.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , Москва
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