При тушении пожара в Москве спасли 17 человек

При тушении пожара на западе Москвы спасли 17 человек

Почти 100 человек тушили пожар в доме на западе Москвы , в ходе ликвидации возгорания удалось спасти 17 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице. В пятницу в 02:31 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Удальцова, дом 16. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений было подтверждено горение. В ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. В результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении. Пожар удалось ликвидировать в 03:34. Как уточнили в МЧС , возгорание происходило в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали 27 единиц техники и 95 человек.

Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж