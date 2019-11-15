В жилом доме в Москве прогремели взрывы

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Очевидцы рассказали о взрыве в доме на западе Москвы 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
В доме 16 по улице Удальцова на западе столицы ночью произошел взрыв, в результате которого обрушились межквартирные перегородки. Из здания были эвакуированы все жильцы.
По словам одной из местных жительниц, взрывов было несколько.
"Несколько было взрывов, мы выглянули в окно, а там осколки. У нас выбило окна в квартире. Кого не было дома, тому пожарники двери ломали, чтобы потушить, потому что доступ должен был быть, а людей дома нет. Очень страшно, я с детьми была", –рассказала телеканалу Москва 24 жительница дома, в котором прогремел взрыв.
Взрыв произошёл в квартире на юго-западе Москвы
Она добавила, что пока в квартиру невозможно вернуться из-за выбитых окон и воды, которая осталась после проливки здания.
Как сообщалось ранее, сразу после взрыва произошло возгорание. Жильцов экстренно эвакуировали.
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Теги:
Происшествия , Видео , Пожары , Москва
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