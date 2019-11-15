В жилом доме в Москве прогремели взрывы

Очевидцы рассказали о взрыве в доме на западе Москвы

В доме 16 по улице Удальцова на западе столицы ночью произошел взрыв, в результате которого обрушились межквартирные перегородки. Из здания были эвакуированы все жильцы.

По словам одной из местных жительниц, взрывов было несколько.

"Несколько было взрывов, мы выглянули в окно, а там осколки. У нас выбило окна в квартире. Кого не было дома, тому пожарники двери ломали, чтобы потушить, потому что доступ должен был быть, а людей дома нет. Очень страшно, я с детьми была", –рассказала телеканалу Москва 24 жительница дома, в котором прогремел взрыв.

Она добавила, что пока в квартиру невозможно вернуться из-за выбитых окон и воды, которая осталась после проливки здания.

Как сообщалось ранее, сразу после взрыва произошло возгорание. Жильцов экстренно эвакуировали.