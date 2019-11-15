В Чили не утихают протесты

Массовые беспорядки в Чили привели к тому, что ректоры университетов решили перенести как минимум на месяц приём в вузы. Первый экзамен должен был состояться в начале декабря, теперь же — передвинут на январь.

Протесты в чилийских городах не утихают уже несколько недель. Демонстрации регулярно перерастают в столкновения с полицией. Сообщается, что манифестанты стали пускать в ход лазерные указки. С их помощью — ослепляют полицейских и сбивают их дроны.

Стражи порядка в ответ применяют водомёты, слезоточивый газ, резиновые пули. Акции протеста в Чили начались после повышения цен на проезд в метро. Власти уже вводили режим ЧС, объявляли комендантский час, напоминает телеканал "Россия 24".