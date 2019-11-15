Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Армия
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
Политика
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Происшествия

Из-за бомбы времен войны в Вильнюсе проведена эвакуация 

Вести.Ru 1 час назад
Из-за бомбы времен войны в Вильнюсе проведена эвакуация
Фото: EPA
Несколько сотен работников и посетителей крупного вильнюсского торгового центра "Панорама" были эвакуированы из-за обнаруженной во время строительных работ неразорвавшейся 100-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.
Радиус эвакуации составил 220 метров, и торговый центр попал в эту зону. На прилегающих к месту находки улицах был перекрыто движение транспорта, передает ТАСС.
Найденная рабочими бомба находилась на глубине трех метров. Прибывшие на место саперы установили, что ее взрыватель находится в боевом положении. Нейтрализация боеприпасов в таком состоянии может занимать несколько часов до суток и более.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Вести.Ru: последние новости
В московской квартире произошел взрыв В московской квартире произошел взрыв Крушение "Боинга" в Казани: у одного из пилотов были поддельные документы Крушение "Боинга" в Казани: у одного из пилотов были поддельные документы В Благовещенске услили меры безопасности после расстрела в колледже В Благовещенске услили меры безопасности после расстрела в колледже 
Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Вильнюс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 13
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море 193
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции 16
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ
Раскрыто состояние пострадавших в ЧП к колледже РФ 2
«Прилично заработала»: о гонораре Пугачевой в Минске
«Прилично заработала»: о гонораре Пугачевой в Минске
Видео
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение