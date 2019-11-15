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Происшествия

В московской квартире произошел взрыв 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В московской квартире произошел взрыв
Фото: Егор Алеев/ТАСС
На западе Москве в квартире одного из домов по улице Удальцова произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате которого обрушились межквартирные перегородки. Спасены 17 человек, из дома эвакуированы 50 жильцов.
В настоящее время возникший пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, передает ТАСС. Как установили прибывшие на место ЧП бойцы пожарно-спасательных подразделений, на 5-7 этажах здания происходило горение на балконах. Люди были спасены с этажей, расположенных выше. В результате инцидента пострадали два человека.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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