В московской квартире произошел взрыв

На западе Москве в квартире одного из домов по улице Удальцова произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате которого обрушились межквартирные перегородки. Спасены 17 человек, из дома эвакуированы 50 жильцов.

В настоящее время возникший пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, передает ТАСС. Как установили прибывшие на место ЧП бойцы пожарно-спасательных подразделений, на 5-7 этажах здания происходило горение на балконах. Люди были спасены с этажей, расположенных выше. В результате инцидента пострадали два человека.