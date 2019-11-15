Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Армия
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
Политика
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
Политика
Подарки детям хотели отобрать за долги родителей
Подарки детям хотели отобрать за долги родителей
Происшествия

Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка 

Lenta.ru 1 час назад
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, может потерять рассудок. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев телеканалу «360».
По словам Почуева, его подзащитный оказался наедине со своей трагедией, так как не может общаться ни с кем кроме охранников и адвокатов. Он отметил, что в такой ситуации вполне возможно, что он потеряет рассудок.
Несмотря на свое состояние, Соколов сотрудничает со следствием, «зачастую срываясь на слезы», добавил Почуев. Чтобы сохранить психоэмоциональное состояние историка, адвокаты не сообщили ему об увольнении из СПбГУ.
Последние новости
Путин оценил предложение встретиться с Зеленским в Казахстане Путин оценил предложение встретиться с Зеленским в Казахстане Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба 
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море 21
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции 10
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским 69
Подарки детям хотели отобрать за долги родителей
Подарки детям хотели отобрать за долги родителей
Могилы украинцев осквернили в Польше
Могилы украинцев осквернили в Польше
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение