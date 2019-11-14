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Подложили свинью: дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро 

ТК «Звезда» 1 час назад
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Фото: ТАСС
Инцидент произошел в лесу итальянского региона Тоскана параллельно с операцией местной полиции.
Дикие кабаны «подложили свинью» итальянским наркоторговцам. Местная полиция во время проведения операции по поимке преступников, случайно подслушала их телефонный разговор.
Из перехваченного диалога стало понятно, что кабаны в лесу региона Тоскана обнаружили тайник с запрещенным веществом и разбрасывают запасы. Раскопав хранилище, животные причинили ущерб бандитам на 20 тысяч евро, пишет Daily Mail.
Как установили стражи порядка, группа преступников возила кокаин из долины Валь-ди-Кьяна в центральной Италии, а затем распространяла наркотики в клубах тосканских городов.
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Теги:
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