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Стало известно о главном переживании историка-расчленителя в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Преподаватель исторического факультета СПбГУ, доцент Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, больше всего переживает за судьбу своих роликов про Наполеона на YouTube-канале блогера Гоблина. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов в разговоре с Telegram-каналом издания «Подъем».
«Несмотря на то, что с ним произошло в последнее время, его больше волновало то, что он не может читать и что с YouTube удалят ролики, где он у Гоблина рассказывает что-то про Наполеона», — отметил он.
Кроме того, по его словам, находящийся в СИЗО ученый переживает, что не сможет продолжить научную деятельность.
Доцента Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он упал в Мойке при попытке утопить отрезанные женские руки. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко. Он сообщил, что убил ее после ссоры на почве ревности, а когда пришел в себя, то решил расчленить тело и избавиться от него. Суд заключил историка-расчленителя под стражу на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива.
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Комментарии56 
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , ФСИН
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