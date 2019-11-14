Без Наполеона: Раскрыта главная потеря Соколова

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, больше всего переживает за судьбу своих видеороликов о Наполеоне. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александр Холодов в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

«Несмотря на то, что с ним произошло в последнее время, его больше волновало то, что он не может читать и что с Youtube удалят ролики, где он у Гоблина рассказывает что-то про Наполеона»? –сказал он.

Кроме того, бывший преподаватель СПбГУ расстраивается, что не сможет продолжить научную деятельность.

Как ранее сообщал «Рамблер», 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.