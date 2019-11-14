Солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, не был забитым и мог дать отпор. Об этом «URA.RU» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который побывал на месте трагедии.
«Мне его охарактеризовали как человека, который мог за себя постоять. Подготовка у него была, он понимал, что такое армия, и не был забитым парнем, который позволил бы себя так просто шпынять», — поделился Шерин в беседе с журналистом «URA.RU».
Депутат уточнил, что до армии Шамсутдинов ходил в военно-патриотический клуб и «стрелял хорошо».
После поездки в воинскую часть, где солдат-срочник устроил стрельбу, Шерин раскрыл подробности бойни. Он выяснил, что военнослужащий готовился к расстрелу три дня, а после преступления пытался сбежать. По мнению парламентария, солдат мог решиться на этот шаг из-за «психологических особенностей».
Уроженец села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов 25 октября во время смены караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, двое ранены. Родственники тюменского солдата просят освободить его от ответственности, так как уверены, что над ним издевались в армии, сообщает «Национальная служба новостей».