В Госдуме рассказали, как солдат, расстрелявший сослуживцев, вел себя в армии

Солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, не был забитым и мог дать отпор. Об этом «URA.RU» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , который побывал на месте трагедии.

«Мне его охарактеризовали как человека, который мог за себя постоять. Подготовка у него была, он понимал, что такое армия, и не был забитым парнем, который позволил бы себя так просто шпынять», — поделился Шерин в беседе с журналистом «URA.RU».

Депутат уточнил, что до армии Шамсутдинов ходил в военно-патриотический клуб и «стрелял хорошо».

После поездки в воинскую часть, где солдат-срочник устроил стрельбу, Шерин раскрыл подробности бойни. Он выяснил, что военнослужащий готовился к расстрелу три дня, а после преступления пытался сбежать. По мнению парламентария, солдат мог решиться на этот шаг из-за «психологических особенностей».

Уроженец села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов 25 октября во время смены караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, двое ранены. Родственники тюменского солдата просят освободить его от ответственности, так как уверены, что над ним издевались в армии, сообщает «Национальная служба новостей».