Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Политика
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Происшествия
"Не был забитым": новые подробности о бойне в Забайкалье
"Не был забитым": новые подробности о бойне в Забайкалье
Происшествия
Россиян предупредили о температурных контрастах
Россиян предупредили о температурных контрастах
Погода

Вор в законе Мамука и его подельник задержаны за кражу у ребенка 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Вора в законе по произвищу Мамука задержали в Москве
Фото: РИА Новости
Вор в законе Мамука задержан в Москве за кражу телефона у девочки. Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Двое подозреваемых в краже мобильного телефона мужчин возрастом 31 год и 57 лет были задержаны на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте. Установлено, что одним из задержанных оказался вор в законе Мамука. Возбуждено уголовное дело о краже.
Мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что держателю российского воровского общака Кахабери Парпалии, также известному как Каха Гальский, грозят новые обвинения. Об этом рассказал его адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, идет проверка участия Парпалии в нападении на приезжего из Чечни Адлана Хуциева в центре Москвы в 2007 году — мужчину жестоко избили, он скончался в больнице от полученных травм. Тогда нападавших установить не удалось.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян
Комментарии4 
Теги:
Происшествия , Криминал , Lenta.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования 19
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Защита обжаловала арест историка-расчленителя 27
«Не был забитым»: новые подробности о бойне в Забайкалье
«Не был забитым»: новые подробности о бойне в Забайкалье 25
Россиян предупредили о температурных контрастах
Россиян предупредили о температурных контрастах
Джигарханян попал в реанимацию
Джигарханян попал в реанимацию 4
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение