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Число пострадавших после стрельбы в колледже в Благовещенске достигло пяти 

РИА Новости 2 часа назад
Стало известно о других пострадавших в Благовещенске
Фото: ТАСС
Количество пострадавших после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ увеличилось с трех до пяти: к медикам обратилась преподавательница с реактивным расстройством и молодой человек с ушибом грудной клетки, сообщила и.о. министра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко.
"Во время нахождения "скорой" на месте происшествия к медикам обратились два гражданина: женщина-преподаватель с реактивным расстройством и молодой человек с ушибом грудной клетки. Он когда бежал упал. Им оказана амбулаторная помощь", — сказала Крупко на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Приамурья.
У троих пострадавших во время стрельбы в колледже, по словам Крупко, множественные огнестрельные ранения. Двое подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, третий раненый — в Благовещенскую городскую больницу. Двум пострадавшим 17 лет, третьему — 20.
"В Амурской областной детской клинической больнице 17-летний пациент в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации, его состояние стабильное. Второй пострадавший, тоже 17 лет, находится в состоянии средней тяжести после хирургической обработки. Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. Двадцатилетнему пострадавшему провели операцию, его состояние тяжелое, но стабильное", — сказала Крупко.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, погиб его ровесник. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Теги:
Происшествия , СКР , Амурская Область , Благовещенск
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