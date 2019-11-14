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Политика

Суд вынес обвинительный приговор пятерым полицейским после смерти подростка в Бурятии 

ТАСС + ещё 6 22 часа назад
Полицейские замучили и убили подростка
Фото: РИА Новости
Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор пятерым полицейским по делу о превышении должностных полномочий, возбужденному в 2016 году после смерти подростка Никиты Кобелева. Об этом сообщили ТАСС в суде.
"Вынесен приговор, пятеро обвиняемых приговорены к разным срокам: от трех лет условно до восьми лет лишения свободы", — сообщили в суде.
По данным следствия, 9 июня в приемное отделение республиканской клинической больницы им. Семашко в Улан-Удэ полицейские привезли тело подростка 1998 года рождения, который умер, захлебнувшись рвотными массами. По данному факту возбудили уголовное дело, тогда в следственном управлении СК РФ по Бурятии сообщали, что на теле молодого человека нашли повреждения. После этого возникли вопросы к задержанию Кобелева и законности действий сотрудников полиции.
Обвиняемыми стали пятеро мужчин, которые занимали три года назад разные должности в полиции. По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года они задержали Кобелева и его 18-летнего знакомого, после чего их избили, а на следующий день доставили тело несовершеннолетнего в больницу.
В пресс-службе МВД Бурятии пояснили ТАСС, что один из сотрудников уволен из органов внутренних дел в 2016 году, еще четверо полицейских отстранены от выполнения должностных обязанностей и будут уволены из ОВД после вступления в законную силу решения суда.
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Комментарии3 
Теги:
Происшествия , Криминал , Никита Кобелев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Бурятия
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