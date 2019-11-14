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Происшествия

Студента-стрелка посмертно проверят на вменяемость 

Рамблер 9 минут назад
Студента-стрелка посмертно проверят на вменяемость
Фото: Соцсети
19-летнему студенту, который устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, проведут посмертную экспертизу, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что эксперты даже после смерти человека могут установить его психологические особенности, а также точные мотивы его действий, совершенных при преступлении.
Трагедия в Благовещенске, как ранее сообщал «Рамблер», разыгралась в в 10:00 по местному времени, в ходе занятий в колледже. 19-летний студент пронес в здание учебного заведения ружьё и открыл стрельбу.
Предполагается, что стрельба могла произойти по причине конфликта между студентами или после того, как стрелка выгнали из аудитории за опоздание. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений». Позже стало известно, что охранник колледжа, находившийся в день инцидента в здании, не имел соответствующего разрешения на работу.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Светлана Петренко , СКР , ИТАР-ТАСС , Благовещенск
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