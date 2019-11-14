Студента-стрелка посмертно проверят на вменяемость

Отмечается, что эксперты даже после смерти человека могут установить его психологические особенности, а также точные мотивы его действий, совершенных при преступлении.

Трагедия в Благовещенске, как ранее сообщал «Рамблер», разыгралась в в 10:00 по местному времени, в ходе занятий в колледже. 19-летний студент пронес в здание учебного заведения ружьё и открыл стрельбу.

Предполагается, что стрельба могла произойти по причине конфликта между студентами или после того, как стрелка выгнали из аудитории за опоздание. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений». Позже стало известно, что охранник колледжа, находившийся в день инцидента в здании, не имел соответствующего разрешения на работу.