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Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан по делу о стрельбе 

Rambler News Service 1 час назад
Задержан охранник колледжа в Благовещенске
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали сотрудника ЧОП «Сириус-А», который пропустил студента с ружьем в здание колледжа в Благовещенске, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
«По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса», — сказала Петренко.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
«По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу», — сообщила Петренко.
Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил, что 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент расстрелял из охотничьего оружия своих однокурсников. Один человек погиб, еще трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Как сообщал СК по Амурской области, когда на место инцидента приехала полиция, произошла перестрелка. В ходе задержания подозреваемого он совершил суицид.
По факту случившегося ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить организацию системы охраны в колледже, где произошла стрельба, и направил в Благовещенск криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР — для оказания практической помощи в расследовании преступления.
В пресс-службе правительства сообщили, что пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска прооперировали. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй в состоянии средней тяжести в отделении. Третий пострадавший с множественными огнестрельными ранами также находится в реанимации.
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Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Благовещенск
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