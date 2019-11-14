Российские полицейские приняли число 55 за свастику

Полицейские приняли цифру 55 за свастику

Полиция обвинила кемеровского правозащитника в демонстрации нацистской символики, хотя тот продемонстрировал цифру 55. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос. В 2016 году в Пензе по случаю 55-летия этого события Российские студенческие отряды, созданные при поддержке Министерства образования , устроили флешмоб — десятки людей выстроились цифрой 55.

Один из федеральных российских телеканалов выпустил сюжет о флешмобе, а юрист и правозащитник Дмитрий Миропольцев опубликовал в своих соцсетях скриншот из него.

Недавно полиция города Калтан Кемеровской области составила на Миропольцева административный протокол о демонстрации нацистской символики.

«Решили, что 55 — это свастика», — объяснил юрист и правозащитник.

Он выразил уверенность, что дело против него — инициатива управления по противодействию экстремизму областного управления МВД , а цифра 55 фигурирует в нем как свастика, потому что настоящих свастик в его соцсетях найдено не было.

Дело Миропольцева было передано в Калтанский районный суд. Сегодня тот его закрыл, не найдя состава правонарушения в публикации Миропольцева.