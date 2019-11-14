Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия

Полицейские приняли цифру 55 за свастику 

Рамблер + ещё 7 11 минут назад
Российские полицейские приняли число 55 за свастику
Фото: РИА Новости
Полиция обвинила кемеровского правозащитника в демонстрации нацистской символики, хотя тот продемонстрировал цифру 55. Об этом сообщает «Тайга.инфо».
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос. В 2016 году в Пензе по случаю 55-летия этого события Российские студенческие отряды, созданные при поддержке Министерства образования, устроили флешмоб — десятки людей выстроились цифрой 55.
Один из федеральных российских телеканалов выпустил сюжет о флешмобе, а юрист и правозащитник Дмитрий Миропольцев опубликовал в своих соцсетях скриншот из него.
Недавно полиция города Калтан Кемеровской области составила на Миропольцева административный протокол о демонстрации нацистской символики.
«Решили, что 55 — это свастика», — объяснил юрист и правозащитник.
Он выразил уверенность, что дело против него — инициатива управления по противодействию экстремизму областного управления МВД, а цифра 55 фигурирует в нем как свастика, потому что настоящих свастик в его соцсетях найдено не было.
Дело Миропольцева было передано в Калтанский районный суд. Сегодня тот его закрыл, не найдя состава правонарушения в публикации Миропольцева.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Комментарии2 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Юрий Гагарин , МВД , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 128
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 151
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 10
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 145
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение