Житель Колпино отправился в детский сад, вооружившись автоматом и гранатой, поскольку сотрудники дошкольного учреждения якобы не давали ему видеться с ребёнком, сообщает «Фонтанка». О своих намерениях мужчина сообщил полицейским. На него завели уголовное дело.
По данным издания, инцидент произошёл 14 ноября. На номер «112» позвонил 39-летний мужчина и заявил, что в детском саду посёлка Вырица Гатчинского района Ленинградской области ему не дают видеться с его ребёнком, поэтому он выезжает туда, вооружившись автоматом и гранатой. Спустя два часа звонивший подъехал на такси к отделу полиции в Гатчине. Правоохранители задержали мужчину, а на заднем сидении машины обнаружили автомат и гранату времён Великой Отечественной войны, которые оказались муляжами.
В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Ранее, как сообщал «Рамблер», трагедия разыгралась в детском саду в Нарьян-Маре. 31 октября мужчина зашел на территорию дошкольного учреждения и убил шестилетнего ребенка во время тихого часа. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, заявив, что в момент нападения находился в неадекватном состоянии. Помимо дела об убийстве Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников и охраны детского сада.