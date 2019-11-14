Россиянин сходил за ребенком в садик с автоматом и поплатился

Житель Колпино отправился в детский сад, вооружившись автоматом и гранатой, поскольку сотрудники дошкольного учреждения якобы не давали ему видеться с ребёнком, сообщает «Фонтанка». О своих намерениях мужчина сообщил полицейским. На него завели уголовное дело.

По данным издания, инцидент произошёл 14 ноября. На номер «112» позвонил 39-летний мужчина и заявил, что в детском саду посёлка Вырица Гатчинского района Ленинградской области ему не дают видеться с его ребёнком, поэтому он выезжает туда, вооружившись автоматом и гранатой. Спустя два часа звонивший подъехал на такси к отделу полиции в Гатчине. Правоохранители задержали мужчину, а на заднем сидении машины обнаружили автомат и гранату времён Великой Отечественной войны, которые оказались муляжами.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.