«Мы заперты ***»: студенты о стрельбе в колледже

В Telegram-канале Russia Today появилась аудиозапись, которую, предположительно, сделал один из студентов благовещенского колледжа во время стрельбы. Он рассказал, что учащиеся забаррикадировались, чтобы спастись от стрелка.

«Мы заперты, ***, в корпусе, мы заперты в том корпусе, в котором стрельба идет. Дверь открывается, получается, наружу, а мы, ***, стульями, партами всё это забаррикадировали», — заявил он.

По словам автора записи, несколько студентов встретили стрелка в туалете.

«Короче, получается, с помповым дробовиком стоит пацан и говорит: «*** [уходите отсюда — прим.ред.]» И одногруппники забегают к нам в кабинет и говорят, типа: «У нас пацан с дробовиком в туалете. И начинают баррикадировать», — рассказал он.

Как сообщал «Рамблер», 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в строительном колледже Благовещенска. Один человек погиб, трое получили ранения.

Стрелок миновал с оружием пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, он выстрелил в их сторону, сотрудники полиции открыли ответный огонь.

Студентов эвакуировали, позже в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе стрелка. Он покончил с собой.

МВД заявили, что, предположительно, мотивом стрелка был конфликт с другими учащимися. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал , что студент начал стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. Telegram-канал Mash приводил версию, согласно которой стрелок мстил за девушку, над которой надругались студенты.

Ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.